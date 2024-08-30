Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 19:17
Emekli öğretmen maaşı ne kadar?

yeni emekli olan ögretmen maasi ne kadar acaba çok düşüş oluyormu?


Kalet
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 20:31

5434'ten emekli 35 yıl hizmeti olan bir öğretmen 29.890 TL alır.


DEMİREL71
Aday Memur
30 Ağustos 2024 20:57
çok iyi maşallah ama epey düşüyo demek
Kalet, 4 saat önce

5434'ten emekli 35 yıl hizmeti olan bir öğretmen 29.890 TL alır.


kut26
Aday Memur
30 Ağustos 2024 23:03

25 yıl 7ay hizmet maaş 26.400&#8378;

Sağolsunlar seyyaneni bize vermediler!

Eskiden çalışan ve emekli arasında az fark vardı şimdi yarı yarıya düştü.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2024 00:24

26.500.

kut26, 2 saat önce

25 yıl 7ay hizmet maaş 26.400&#8378;

Sağolsunlar seyyaneni bize vermediler!

Eskiden çalışan ve emekli arasında az fark vardı şimdi yarı yarıya düştü.

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