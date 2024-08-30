Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 19:17
emekli ögretmen maaşi nekadar
yeni emekli olan ögretmen maasi ne kadar acaba çok düşüş oluyormu?

Kalet
Daire Başkanı
30 Ağustos 2024 20:31

5434'ten emekli 35 yıl hizmeti olan bir öğretmen 29.890 TL alır.

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