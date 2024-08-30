Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2024 19:39
İstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?

Başka bir memuriyete veya askeriye, emniyete girmek için görevinden usulüne uygun istifa eden kadrolu zabıt katibi daha sonrasında zabıt katipliğine tekrar dönebilir mi? Kanun buna müsaade ediyor mu? Uygulamada mümkünatı var mı?

İşleyişi bilmek amacıyla merakımdan soruyorum. "Rahat mı batıyor" tarzı saçma sapan hiçbir bilgi değeri içermeyen aptalca yorum atanlar olursa özel mesajlarına çok güzel özlü sözler gönderirim söyleyeyim.

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