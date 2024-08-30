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Editörler : Lanet



Editör
30 Ağustos 2024 20:28
Atatürk Ve Ordusu

Yedi düveli dize getirip küllerinden doğan bir ülke. Ve onun Kurucusu ile Kahraman askerlerinin milletimize armağan ettiği en büyük Bayram.

Osmanlı İmparatorluğu'nu hasta adam olarak görüp paylaşmak isteyen ve Anadolu'yu dört bir yandan işgal eden 7 düvel. Bu 7 düvel Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Avustralya, Amerika ve onların güdümüyle teşekkül edilmiş, Yunanı, Ermenisi, Sırbı, ve bölgesel oluşturulmuş eşkıya çeteleri demektir.

Tüm bunların karşısında ise esareti bir nebze olsun düşünce olarak dahi kabul etmeyen bir millet, bir kuva-yı milliye. Yokluklar içinde kurulmuş bir Ordu ve Başkumandanları Mustafa Kemal Atatürk..

Yokluklar diyorum zira Tekalifi Milliye Emirleri bunun göstergesidir. Bazı hanelerden bir çorap, bazılarından bir ayakkabı istenecek kadar bir yokluk.. Bunca yokluğun karşısında tam donanımlı düşman kuvvetleri. Bu kahraman ordu; O gün sadece düşmanı püskürtmemiş bütün dünya için de bir umut olmuştur.

Gandhi'nin dediği gibi: '' O gün Türkler sadece ülkeleri için değil, tüm Dünya'daki mazlum halklar için bir umut başlatmışlardır ''

Nasıl başlatmasın ki; Ta Göktürklerden başlayan bir bağımsızlık, özgürlük hassasiyetidir bu.

Çin'i dize getiren Mete ve ordusu ne ise, Atatürk ve ordusu da O'dur.

Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecek?diyen Bilge Kağan ne ise Atatürk ve Ordusu da O'dur.

Moğolları durdurup Hûlagü zulmüne son veren Baybars ve ordusu ne ise, Atatürk ve Ordusu da O'dur.

Napolyon'un '' Bütün Doğu'yu ele geçirebilirdim ancak kader beni bir ihtiyarın oyuncağı etti '' dediği Cezzar Ahmet Paşa ne ise Atatürk ve Ordusu da O'dur.

Efendim 300 bin kişilik büyük bir ordu bize yaklaşıyor diyen gözcüye;

50 Bin kişilik ordusuna güvenerek;

Güzel.. Biz de onlara yaklaşıyoruz! cevabını veren Alparslan'dan

Bin yıl sonra '' Geldikleri gibi giderler! '' diyen Atatürke..

Ezcümle; Bizans'ı mağlup eden Alparslan ve Fatih ne ise Atatürk ve Ordusu da O'dur.

.

Yahya Kemal'in dediği gibi;

Şu kopan fırtına Türk Ordusu'dur Yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur Yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galip et! Çünkü bu son ordusu'dur İslâm'ın

.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

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