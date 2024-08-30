Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ağustos 2024 20:36

Normal fazlasiyim ve medeni durumum?
Norm fazlası öğretmenlerin medeni durumunu merak ediyorum arkadaslar. Bu önemli bir konu .anket bitsin analiz yaparız.

Bu ankete 16 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Norm fazlası öğretmenlerin medeni durumunu merak ediyorum arkadaslar. Bu önemli bir konu .anket bitsin analiz yaparız.

ashil13
Genel Müdür
30 Ağustos 2024 20:47

normal fazlası mısın? anormal olanlar az mı?

Toplam 1 mesaj

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