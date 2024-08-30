Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2024 22:36
Eş durumu sonrası bosanma

Merhaba arkadaşlar, eş durumu tayini yaptım. Eşimle bosaniyorum ancak 5 seneyi doldurmadim bulunduğum ilde. Bu durumda çalıştığım ilde kalabilir miyim istersem? Bulunduğum C d değil.

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