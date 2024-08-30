Dr.öğ.üye'liği ilk atamada Doçentlik kriteri isteme sorunsalı

Arkadaşlar merhaba ben yeni üye oldum buraya ve bu başlıklı konuyu açmak zorunda kaldım çünkü doktorasını daha yeni bitirmiş ve dr.öğ.üyesi olmak isteyen bir çok kişiyi ilgilendiriyor bu konu. Arkadaşlar yeni bir trend başladı okullarda dr.öğ.üyesi ilk atamalarda bazı okullar bu giderek yaygınlaşmaya başladı sanki biz dr değilde doçentliğe başvuruyormuşuz gibi yok doçentli kriterlerinin şukadarını karşılamak yok tamamını karşılamak yok yarısını karşılamak gibi çok absürt bir istemlere girmeye başladılar. Biz doçentliğe değil dr.öğ.üye.liğine başvuruyoruz neden bunu anlamak istemiyorlar. Zaten doçentlik için ÜAK ya başvuruyoruz okula dğil tamam diyeceksinizki üak sana doçentliği verdi okulun koşullarınıda yerine getirmen gerekir buna hiçbir itirazım olamaz zaten yerine getiren doçent olur getirmek istemeyende zaten dr.öğ.üyesi olarak yoluna devam etmek istiyordur zaten. Benim dikkati çekmek istediğim asıl şey şudur; bir doktora öğrencisi zaten okurken en fazla bir makale bilemedin 2 makale yayınlıyor ki zaten bu doktora öğrencisi olarak geçiyor ve üak tablosundada puanlaması var aynı şekilde bildirilerde öyle yada tezden makale yada kitap üretmekte aynı şekilde. Lütfen sanki doçentliğe başvuruyormuşuz gibi uygulamalar kaldırılmalı ve bunu üak yada yök yada cimere falan yazmalıyız bugün doktora sonrası bu koşulları istiyorlar diye yayın yapmaya kalksak yıllarımız geçer zaten bunda bir mantık yokkk. Ben gerekli yazıları yada şikayetimi ileteceğim bence yeni dr almış kişilerinde bu konu hakkında gerekli yerlere ( yök olur, üak olur, cimer olur gerekli yerlerin bakanlığı olur yada millet vekili olur )bu konunun meclise gelme ve düzenlemeleri gibi şikayetlerinin yapılması gereklidir.

Bu ne ya biz dr öğretim üyeliğine mi başvuruyoruz yoksa doçentliğemi anlayamadım. Hep birşeylere yetişme çabası bunun sonu yokkk kiii