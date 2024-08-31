Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 00:05
2024 Eylül Mazeret Atamaları
arkadaşlar ne zaman açıklanacak bu mazeretler. her sene illa okulların açılmasını mı beklemeyecekler.

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