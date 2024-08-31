Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 00:20
Anne babası yüzünden acı çeken 2 yaşında ki çocuk için bilgiye ihtiyacım var...

merhaba arkadaşlar. izne memlekete geldim. memlekette komşularımızdan bir tanesinin 2 yaşında bir çocugu olmuş. kız çocugu suan 2 yaşında ve makatında darlık varmış. çocuk kakasını yapamadıgı veya yaparken çok zorlandıgı için sürekli ağlıyor. içim acıdı biraz araştırdım sordum sorusturdum ameliyatla tedavisi oldugunu ögrendim ailesine soyledigimde bana evet ama biz yaptırmak istemiyoruz dediler. Beynimden vurulmuşa döndüm ailenin istememesi yüzünden el kadar çocuk acı çekiyor sürekli ağlıyor ve sanırım birde acı çekerken agladıgı için vuruyorlar dövüyorlar çocugu sussun diye. TAbi dövmeyle ilgili elimde bir delil yok asıl konu sağlık konusu şimilik. sormak istedigim konu şu aile çocuk acı çektigi halde ameliyat ettirmeyip tedaviyi reddedebilir mi. Ufacık agzı dili olmayan yavru hakkında tedaviyi kafalarına göre reddedebiliyorlarmı? Yada bu konuyla ilgili ekstra bir yönlendirme yapabilecek varmı? yarın sosyal hizmetlerle de görüşecegim ama öncesinde bilginiz varsa diye sormak istedim. herkese iyi çalışmalar

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