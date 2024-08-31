Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2024 02:13
Disiplin soruşturması

Muhakkik disiplin soruşturması için sürekli kamu işçisini atayabilirmi soruşturmada usul hatası olurmu bu konuda itiraz yapılabilir

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