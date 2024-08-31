Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ağustos 2024 02:38
Psikiyatri memurluk engeli var mı?

Arkadaslar pandemi doneminde 6 yasinda olan oglum ne yazik ki ben cok kaygili oldugum icin ksygi bozuklugu yasadi. Ben de psikiyatriye goturdum. Risperdal yazdi ama cok kullanmadik bile pandemi zamanla gecti. Simdi cok korkuyorum. 6 yasindaki bu olay ilerde ona engel olur mu? Cok pismanim.


235U
Genel Müdür
31 Ağustos 2024 07:34

Hiçbişey olmaz

içiniz rahat olsun

diyeceğim ama kaygılı biri olarak CB çıkıp bişey olmaz demeden rahat edemeyeceksiniz onuda biliyorum

o yğzden Allah sizede çocuklarada sabır versin


PsikologXx
Aday Memur
31 Ağustos 2024 13:08

Hayır etkilemez


neron01
Aday Memur
31 Ağustos 2024 13:31

geçmiş olsun hocam. benim anlayamadığım 6 yaşındaki çocuk risperdal kullanabiliyormuymuş


ahmeterdal91
Memur
31 Ağustos 2024 13:41

Çok yakın bir akrabamın çocuğu sıvı olarak risperdal kullanıyordu 1-2 yaşlarında sonrasında katı olarak yutulan risperdale geçmişti. Anksiyete hastalıkları gerçekten üzerinde mutlak suretle önemle durulması gereken bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun bu konuda.

neron01, 11 saat önce

geçmiş olsun hocam. benim anlayamadığım 6 yaşındaki çocuk risperdal kullanabiliyormuymuş

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