Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ağustos 2024 02:38
Psikiyatri memurluk

Arkadaslar pandemi doneminde 6 yasinda olan oglum ne yazik ki ben cok kaygili oldugum icin ksygi bozuklugu yasadi. Ben de psikiyatriye goturdum. Risperdal yazdi ama cok kullanmadik bile pandemi zamanla gecti. Simdi cok korkuyorum. 6 yasindaki bu olay ilerde ona engel olur mu? Cok pismanim.

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