Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2024 09:28
Mühendisin Pedagojik formasyonu
Merhabalar , Kamuda tekniker kadrosunda olup üst öğrenim mühendislik mezunu olan kişi pedagojik formasyon alırsa herhangi bir katkısı olur mu ?

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