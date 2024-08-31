Mühendisin Pedagojik formasyonu

Merhabalar , Kamuda tekniker kadrosunda olup üst öğrenim mühendislik mezunu olan kişi pedagojik formasyon alırsa herhangi bir katkısı olur mu ?

Merhabalar , Kamuda tekniker kadrosunda olup üst öğrenim mühendislik mezunu olan kişi pedagojik formasyon alırsa herhangi bir katkısı olur mu ?