Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ağustos 2024 10:06
seminerle ilgili bir soru
arkadaşlar açıklanan seminer çalışma takviminde salı ve çarşamba günleri bildiğiniz gibi sadece 9.sınıf dersi öğretmenleri için eğitim bulunuyor. biz o gün kendi okulumuza gidecek miyiz yoksa direkt olarak eğitim için ilgili kuruma mı gideceğiz.

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