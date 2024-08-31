seminerle ilgili bir soru

arkadaşlar açıklanan seminer çalışma takviminde salı ve çarşamba günleri bildiğiniz gibi sadece 9.sınıf dersi öğretmenleri için eğitim bulunuyor. biz o gün kendi okulumuza gidecek miyiz yoksa direkt olarak eğitim için ilgili kuruma mı gideceğiz.

arkadaşlar açıklanan seminer çalışma takviminde salı ve çarşamba günleri bildiğiniz gibi sadece 9.sınıf dersi öğretmenleri için eğitim bulunuyor. biz o gün kendi okulumuza gidecek miyiz yoksa direkt olarak eğitim için ilgili kuruma mı gideceğiz.