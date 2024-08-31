Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 10:07
Posta yoluyla dilekçe yollamak istiyorum?
Eşim devlet işçisi çakılı kadro olmasına rağmen doğuya şarkım çıktı, yakın il dilekçesi yazmak istiyorum şuan meyil iznindeyim, başlama yapmadığım için posta yoluyla dilekçe göndersem bir sıkıntı olur mu?

Cancan001
Aday Memur
31 Ağustos 2024 11:03

Postayla kaç güne gidecek işleme konulacakta Ooooo her türlü başlama yapacaksın zaten göndersende sıkıntı yas&#807;amazsın

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