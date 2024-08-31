Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2024 10:37
Türkiyede günde ortalama 32 cocuk kayboluyormus.

TÜiK 2024 nisan ayi verilerine göre günde ortalama 32 çocuk kayboluyormus.


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2024 10:38

Son 9 yılda 104 bin çocuğun kayboldugunu yaziyor istatistik kurumu.


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2024 10:39

Ilginc olan şu narin kayıp aranmali tabikide..


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2024 10:40

Diğer cocuklar uzerinde de ayni hassasiyet gosterilmeli.

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