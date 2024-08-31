norm fazlası engelli öğretmenin izlemesi gereken yol

selamlar,

arkadaşlar norm fazlası olacağım bu yıl. MEB öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 53. maddesinin 5. fıkrasına göre isteğim olmadan başka yere geçiremiyorlar beni, fakat okuldaki müdür beni istemediğinden olsa gerek örneğin seçmeli dersler vs hep arka planda ve tahminime göre müdürün seçimleriyle olabiliyor. hal böyle olunca bu madde pek fazla da işe yaramıyor.

hasseten müdürüm beni istemiyorken burda durmak ne kadar mantıklı onuda bilemiyorum.

Sorularım

1) bir ilçeden başka ilçeye norm fazlası olarak tayin olabilir miyim?

2) evet ise, bu hususta nelere dikkat etmek lazım, çünkü ben üstteki 1. durumda hakkımı bu şekilde kulllanmak istersem bir daha kendi kadtomun bulunduğu kurumda kullanmak istersem bu yerine gelecek mi?

3) esasen ilçe mem ile mi görüşmem uygun olur yoksa kendi kurum müdürüm ile mi ?

teşekkür ederim.