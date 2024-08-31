KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ağustos 2024 13:07
Kpss 2024 inşaat mühendisleri Telegram grubu

İnşaat mühendisi 2024 tayfa olarak telegramda grup kurduk. Sadece inşaat mühendislerini alıyoruz, diploma veya transkript ile. İlgilenen meslektaşlarımız bana mesaj atabilir

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