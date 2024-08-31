Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 14:12
ÇOK ACİL ?? KARAKOLA DENETİMLİ SERBESTLİK İMZASI ATMAYI UNUTTUM BİRŞEY OLURMU?

Merhaba arkadaşlar haftada 4 karakola imza atıyordum ama geçen gün unuttum 1 saat geç gittim, memur ihlal diye yazıp imzaladı ve fotosunu çekip whatsapp grubuna attı? Sonuç ne olur şimdi birşey olurmu?


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:16

???


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:17

Çok Önemli Arkadaşlar


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:18

Dünden beri beynimi yedim birşey olurmu diye


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:23

Yokmu Bilgili birisi? Herkesmi normal pasif üye?


WWtroc
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:32

Bir kez ihlalden bir şey olmaz 4 kez ihlal edip tutanak tutulduysa infazını yakarsın

candayı9, 1 saat önce

Yokmu Bilgili birisi? Herkesmi normal pasif üye?


WWtroc
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:38

3 kez yazacaktım 4 olmuş 3 kez ihlal edip tutanak tutulduysa infazını yakarsın

WWtroc, 58 dk. önce

Bir kez ihlalden bir şey olmaz 4 kez ihlal edip tutanak tutulduysa infazını yakarsın


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:39

eee sen 4 diyorsun yok artık, mevzuatta 3.cüde direk dosyayı kapatıyorlar yazıyor? Eski mevzuatta 2.cideymiş, 2021 de gelen mevzuatta 3 yazıyor, ama bazı kişiler forumlarda 2.cide denetiminin yandıklarını iddia ediyor

WWtroc, 58 dk. önce

Bir kez ihlalden bir şey olmaz 4 kez ihlal edip tutanak tutulduysa infazını yakarsın


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:40

Sizin meslek ne bu arada bu işin pirimisin ??

WWtroc, 52 dk. önce

3 kez yazacaktım 4 olmuş 3 kez ihlal edip tutanak tutulduysa infazını yakarsın


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:43

YA Arkadaş yokmu şurda bi şube müdürü emniyet mensubu emniyet teşkilatından bu işi bilen eden , bi dünya kişi okumuş kimsede tıkk yok

candayı9, 50 dk. önce

Sizin meslek ne bu arada bu işin pirimisin ??


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:49

Yokmu Şurda Adam akıllı cevap verecek bir bilgiç? Deneyimli? Veya İmzayı kaçıran vatandaş ?

candayı9, 47 dk. önce

YA Arkadaş yokmu şurda bi şube müdürü emniyet mensubu emniyet teşkilatından bu işi bilen eden , bi dünya kişi okumuş kimsede tıkk yok


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 14:50

Bence bu sayfa BOT DOLU a......


WWtroc
Aday Memur
31 Ağustos 2024 15:06

Senin ne olduğun anlaşıldı zaten trolun tekisin belli ki konu açıyor sun bir şey soruyor sun cevap veriyoruz bot dolu diyorsun çok saçma birisin bot ta sensin trol

candayı9, 40 dk. önce

Bence bu sayfa BOT DOLU a......


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 15:14

Ver numaranı arayayım trolmüyüm gör

WWtroc, 24 dk. önce

Senin ne olduğun anlaşıldı zaten trolun tekisin belli ki konu açıyor sun bir şey soruyor sun cevap veriyoruz bot dolu diyorsun çok saçma birisin bot ta sensin trol


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 15:15

Hem sanamı Trol dedik Hırttt, 300 kişi okumuş nerdeyse 1 kişi yazdı oda sensin, bu ne biçim iş

WWtroc, 24 dk. önce

Senin ne olduğun anlaşıldı zaten trolun tekisin belli ki konu açıyor sun bir şey soruyor sun cevap veriyoruz bot dolu diyorsun çok saçma birisin bot ta sensin trol


candayı9
Aday Memur
31 Ağustos 2024 15:16

!

candayı9, 15 dk. önce

Hem sanamı Trol dedik Hırttt, 300 kişi okumuş nerdeyse 1 kişi yazdı oda sensin, bu ne biçim iş

Toplam 15 mesaj

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