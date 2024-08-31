ben çok çok çok özür dileyerek bir konuda yardım istesem sizden bana yardım edebilecek memur bir bay

ben çok çok çok özür dileyerek bir konuda yardım istesem sizden bana yardım edebilecek memur bir bayan arkadaşım yazabilir mi acaba

ben çok çok çok özür dileyerek bir konuda yardım istesem sizden bana yardım edebilecek memur bir bayan arkadaşım yazabilir mi acaba