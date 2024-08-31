Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
ben çok çok çok özür dileyerek bir konuda yardım istesem sizden bana yardım edebilecek memur bir bay
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHalkbank hacizEn çok iş yükü olan kurum hangisiBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğiz5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Memur emeklilerinin maaşlarının eritilmesi.2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Engellilik durumu tayin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı