Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2024 14:52
Aday memur aylıksız izin alabilir mi?

Merhaba eşim asker seneye yurtdışı görevi çıkacak. Bende seneye nasipse yeni atanmış olacağım. Eşimin görev süresi 3 yıl. Ben aday memurken yıllıksız izin alıp eşimin yanına gidebilir miyim? Kanunda böyle bir madde var ancak aday memur vs diye belirtmemiş. Yardımcı olabilir misniz

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliğiKurada ismi çıkmayan personel ne yapmalıEş durumu sonrası bosanmaSonradan engelli raporu almak sözleşmeli tıbbi sekreterHac Sağlık Sınavı Hazırlık için9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraBedelli askerlik dönüşü

Sözlük

son kullanma tarihi 2 canı sağolsun 1 sözlükte 10.000 entry ye ulaşmak 4 kula kulluk edene yazıklar olsun 4 tasarruf tedbirleri 2 düşünmek 1 Dövme 1 kornişon 1 bursaspor 1 yazıların anlamı yerine doğru yazılıp yazılmadığına takılan kişi 1

Son Haberler

Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama'Mavi Vatan' yerli ve milli sistemlere emanetFenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladıMalatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı