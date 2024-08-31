Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ağustos 2024 15:42
25 yılını dolduran öğretmenin emeklilik süreci hk.

Merhaba, iyi çalışmalar.

07.09.2001 tarihinde sınıf öğretmeni olarak MEB'de göre başladım. 07.09.2026 yılı itibari ile 25 yıllık çalışma süremi tamamlamış olacağım. Forum'dan edindiğim bilgilere göre, 25 yılımı tamamladığımda 60 yaşı beklemek koşuluyla emeklilik hakkımı kazanabileceğimi öğrendim. Değerli bilgiler için teşekkürler. Ek bir kaç sorum daha olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

1- 25 çalışma yılı sonrasında yaşı beklemek koşuluyla emeklilik başvurusu yapmam halinde; ikramiye, maaş ve diğer haklar konusunda 60 yaşına kadar çalışan bir öğretmenle aramda fark olacak mı? Bu hesaplamalar nasıl yapılacak?

2- Emeklilik hakkı kazanacağım 60 yaşına kadar geçecek süre boyunca sağlık hizmetleri, yeşil pasaport ve diğer hakları kullanmaya devam edebilecek miyim?

3- 2025-2026 yılları arasındaki son bir yılda ücretsiz izin almam halinde; emeklilik kesintisi ve karşılıklarını ödemem durumunda ücretsiz izinde geçen süre çalışma süreme dahil olacak mı? Günün sonunda ben 25 yılımı tamamlamış olacak mıyım? İdare ücretsiz izin dönüşü bir yıl daha çalışmamı isteyecek mi?

4- 25 yılım 07.09.2026 tarihinde dolacağından, emeklilik dilekçemi vermek için 2027 yılı Temmuz-Ağustos aylarını beklemek zorunda kalacak mıyım? 25 yılın dolduğu tarihte dilekçemi beklemeksizin verebilir miyim?


fen-25
Memur
31 Ağustos 2024 16:55

1- arkadaşım sizinle aynı durumda. İkramiye ve maaş yaşı doldurunca alınıyormus. O arastırmıs ve böyle diyor.

2- yeşil pasaport hakkınız istifa bile etseniz sizle kalır. O hakkınız ömür boyu sizinle ,devletten ayrılıp özelde calısan doktorum hala yeşil pasaport kullanıyor.

3- ücretsiz izin calısma süresine katılmaz diye biliyorum.

4- 25 yılınız fiilen dolduktan sonra genelde mayıs gibi dilekce alınır ama bazı durumlara valii kabul ederse ara dönemde de emekli olunur ama zaten siz maaş alamayacagınız icin belki kabul ederler.

1. Sorunuza devam25 yıl calısan ile 35 yıl calısan aynı emekli maasını almaz fakat şu var calıstıkca emekli maaşı düşecek diyenler de var. 2008 yılında emeklilik kanunu değiştigii icin :(

Benim bilgilerim bunlar hocam. Daha net bilgiyi sgk uzmanlar daha iyi bilir. Hakkınızda hayırlısı olsun.

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