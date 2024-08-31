25 yılını dolduran öğretmenin emeklilik süreci hk.

Merhaba, iyi çalışmalar.

07.09.2001 tarihinde sınıf öğretmeni olarak MEB'de göre başladım. 07.09.2026 yılı itibari ile 25 yıllık çalışma süremi tamamlamış olacağım. Forum'dan edindiğim bilgilere göre, 25 yılımı tamamladığımda 60 yaşı beklemek koşuluyla emeklilik hakkımı kazanabileceğimi öğrendim. Değerli bilgiler için teşekkürler. Ek bir kaç sorum daha olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

1- 25 çalışma yılı sonrasında yaşı beklemek koşuluyla emeklilik başvurusu yapmam halinde; ikramiye, maaş ve diğer haklar konusunda 60 yaşına kadar çalışan bir öğretmenle aramda fark olacak mı? Bu hesaplamalar nasıl yapılacak?

2- Emeklilik hakkı kazanacağım 60 yaşına kadar geçecek süre boyunca sağlık hizmetleri, yeşil pasaport ve diğer hakları kullanmaya devam edebilecek miyim?

3- 2025-2026 yılları arasındaki son bir yılda ücretsiz izin almam halinde; emeklilik kesintisi ve karşılıklarını ödemem durumunda ücretsiz izinde geçen süre çalışma süreme dahil olacak mı? Günün sonunda ben 25 yılımı tamamlamış olacak mıyım? İdare ücretsiz izin dönüşü bir yıl daha çalışmamı isteyecek mi?

4- 25 yılım 07.09.2026 tarihinde dolacağından, emeklilik dilekçemi vermek için 2027 yılı Temmuz-Ağustos aylarını beklemek zorunda kalacak mıyım? 25 yılın dolduğu tarihte dilekçemi beklemeksizin verebilir miyim?