Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Ağustos 2024 15:49
Editörlerin uyarı ileti cezası veya ardes kapatmalarının bir kriteri var mıdır?

şikayet etmek istesek nereye şikayet edebiliriz ,bir edit taraftarlık veya kişiselleştirerek ceza verirse bunu denetleyen bir birim var mıdır .Bilen bilgi verebilir mi .

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