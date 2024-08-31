Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2024 17:01
Şile devlet hastanesi Ağva semt polikliniği

Arkadaşlar merhaba. Çalıştığım hastanenin polikliniklerinde genelde emekliliğe yakın hemşireleri calistiriyorlar. Ağvada evimiz var ve oraya tasinmak istiyoruz. Şile devlet hastanesinin de ağvada bi polikliniği var. Şile devlet hastanesinde calisan birileri varsa büyük ihtimal bilirler sile devlet hastanesine geçiş yapsam bu polikliniğe geçmek zor mu genç hemsirelere izin veriyorlar mi. Bir de şartları nedir? Bilen varsa çok sevinirim

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