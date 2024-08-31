Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ağustos 2024 18:15
Şeflikten istifa edip aynı ilin başka bir ilçesine bi alt göreve atama yapılabilir mi?

Son yapılan görevde yükselme sınavı ile aynı ilin başka bir ilçesinde şef olarak atanan biri şeflikten istifa edip eski görev yerine eski ünvanına atanabilir mi arkadaşlar. Bir de kadro derecesi 5 iken 3 lük kadro ya şef olarak atandım. İstifa ettiğimde kadro derecem 5 mi olur yoksa 3 de kalır mı? Ayrıca istifa dilekçesi bakanlığa mı gidiyor. İşlemi neresi yapıyor

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