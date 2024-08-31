KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ağustos 2024 19:09
2022 vs 2024 kpss siralama karşılaştırma

Arkadaşlar 2024 P3 84.16 20996 siralama geldi. 2022de bu puanın sıralaması nasıldı acaba? 2022 ve 2024 siralamalarinizi yazar mısınız acaba

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