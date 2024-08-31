KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ağustos 2024 19:35
Hastalık ve atama

Merhaba arkadaşlar . Atamalardan önce kanser teşhisi konması atamaya engel olur mu ? Görevini sürekli yerine getirmesine engel bir durum kabul edilir mi?

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Sözlük

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