Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 20:05
GİH Konusunda Yeni Gelişme var mı

iyi akşamlar. 2024 yılı boyunca gih talebinde bulunanlara red verilmişti genellikle. taleplerin sıklığı nedeniyle yönetmeliğin değişeceği söyleniyordu. yakın zamanda bu konuda bir duyum alan, bilgisi olan var mı? teşekkürler şimiden.

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