Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2024 20:31
Sözleşmeli katip bu seneki güvenlik alımına başvurabilir mi ?

Adalet bakanlığında sözleşmeli katip olarak görev yapmaktayım bu seneki güvenlik alımına başvurabilir miyim eğer başvurabilirsem seçilme şansım nedir bilgisi olan varmıdır ?


Başkkatip1907
Aday Memur
31 Ağustos 2024 20:35

Evet başvurabilir. Zaten aktif memurluğun olduğu için sıcak bakmayabilirler, tabi takdir komisyonun.


Zabıt06
Aday Memur
31 Ağustos 2024 20:45

Sözleşmeliyim ama..

Başkkatip1907, 36 dk. önce

Evet başvurabilir. Zaten aktif memurluğun olduğu için sıcak bakmayabilirler, tabi takdir komisyonun.


Zabıt06
Aday Memur
31 Ağustos 2024 21:05

Olma şansı varmı acaba ?

Başkkatip1907, 36 dk. önce

Evet başvurabilir. Zaten aktif memurluğun olduğu için sıcak bakmayabilirler, tabi takdir komisyonun.

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