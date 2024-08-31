Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Ağustos 2024 20:43
4b sözleşmeliden 375 Khk ya geçiş
arkadaşlar merhabalar herkese Şuan üniversitede 4b sözleşmeli olarak 2aydır koruma güvenlik görevlisiyim.Bakanlığa bağlı bir kurumdan KPSS puan sıralaması ve mülakat sonrasında asil olarak koruma ve güvenliği kazandım. kurumla iletişime geçtim 4b sözleşmeliden istifa edip bizim kuruma gelip başlayabilirsiniz dediler. Biz 375 sayılı KHK Ek27 ye göre sözleşmeli personel alıyoruz sorun olmaz dediler. işe başlama tebligatım geldi bilen arkadaşlar yorum yapabilir mi lütfen. Şuan istifa etsem öbür kuruma geçiş yapabilir miyim. sorun olur mu?

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