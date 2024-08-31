KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ağustos 2024 21:31
P3 76,3 ile düz memur olarak atanır mıyım?
arkadaslar 76.3 puanla düz memur sözleşmeli olarak atanır mıyım nasil bir yol izlemeliyim ? lütfen ruh emiciler yorum yapmasın.

suigeneris0007
31 Ağustos 2024 21:41
çok zor hocam

suigeneris0007
31 Ağustos 2024 21:42
bölümümüz ne bilmiyorum ama ben SBKY mezunu olarak 83.5 puan ile şüphedeyim bizim nitelik kodunda bile 80 den asagi düştüğü olmuyor sadece en son ki merkezi atamada 77 ile kapattı SGK
suigeneris0007, 1 saat önce
çok zor hocam

muhendis94
Aday Memur
31 Ağustos 2024 21:44
eyw
suigeneris0007, 1 saat önce
bölümümüz ne bilmiyorum ama ben SBKY mezunu olarak 83.5 puan ile şüphedeyim bizim nitelik kodunda bile 80 den asagi düştüğü olmuyor sadece en son ki merkezi atamada 77 ile kapattı SGK
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