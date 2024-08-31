P3 76,3 ile düz memur olarak atanır mıyım?

bölümümüz ne bilmiyorum ama ben SBKY mezunu olarak 83.5 puan ile şüphedeyim bizim nitelik kodunda bile 80 den asagi düştüğü olmuyor sadece en son ki merkezi atamada 77 ile kapattı SGK

bölümümüz ne bilmiyorum ama ben SBKY mezunu olarak 83.5 puan ile şüphedeyim bizim nitelik kodunda bile 80 den asagi düştüğü olmuyor sadece en son ki merkezi atamada 77 ile kapattı SGK

suigeneris0007, 1 saat önce çok zor hocam