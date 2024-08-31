KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 21:49
PAEM EĞİTİM SÜRESİ
Arkadaşlar 2024 kpss puanım 83.5 paem denemeyi düşünüyorum. Bazı yerlerde eğitim süresi 2 yıl bazı yerlerde 1 yıl diye okudum hangisi doğrudur bilgisi olan var mıdır? PAEM olmaz ise pomem e veya başka kurumlara basvurmada kpss puanımı kullanmamı engeller mi

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