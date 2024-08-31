PAEM EĞİTİM SÜRESİ

Arkadaşlar 2024 kpss puanım 83.5 paem denemeyi düşünüyorum. Bazı yerlerde eğitim süresi 2 yıl bazı yerlerde 1 yıl diye okudum hangisi doğrudur bilgisi olan var mıdır? PAEM olmaz ise pomem e veya başka kurumlara basvurmada kpss puanımı kullanmamı engeller mi

Arkadaşlar 2024 kpss puanım 83.5 paem denemeyi düşünüyorum. Bazı yerlerde eğitim süresi 2 yıl bazı yerlerde 1 yıl diye okudum hangisi doğrudur bilgisi olan var mıdır? PAEM olmaz ise pomem e veya başka kurumlara basvurmada kpss puanımı kullanmamı engeller mi