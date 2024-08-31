Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 21:57
Komiser yrd iyi midir ?
Arkadaşlar kimisine göre normal polis ol kafan rahat olur amir olursan daha çok sorumluluğun olur rahat olamazsın diyolar sizce nasıldır bu başlangıç paem den gelmek istiyorum puan 83.5

Halimiz Dumann
Aday Memur
31 Ağustos 2024 22:42

İkisi de olma


suigeneris0007
31 Ağustos 2024 22:44
neden hocam intihar olaylarini falan biliyorum da bu kadar mı kötü
Halimiz Dumann, 14 dk. önce

İkisi de olma


selimpusat80
Aday Memur
31 Ağustos 2024 22:48
bölümün ne
suigeneris0007, 12 dk. önce
neden hocam intihar olaylarini falan biliyorum da bu kadar mı kötü
Toplam 3 mesaj

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