Komiser yrd iyi midir ?

Arkadaşlar kimisine göre normal polis ol kafan rahat olur amir olursan daha çok sorumluluğun olur rahat olamazsın diyolar sizce nasıldır bu başlangıç paem den gelmek istiyorum puan 83.5

Arkadaşlar kimisine göre normal polis ol kafan rahat olur amir olursan daha çok sorumluluğun olur rahat olamazsın diyolar sizce nasıldır bu başlangıç paem den gelmek istiyorum puan 83.5