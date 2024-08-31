Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ağustos 2024 23:09
Askerlik ve 30 günlük izin hakkı

şu an 8. yılıma 5 ay kaldı ve meslekten önce 6 aylık kısa dönem askerlik yaptım sistemde gözüküyor sorum şu; bu geçen süreyi borçlanmam mı gerekiyor hizmetten sayılması ve 30 gün izinin açılmasını öne çekmesi için... bir de derece kademeye etkisi için de borçlanmam mı gerekiyor..


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2024 23:18

9,5 yılda 30 günü hak edersiniz saydırmanıza gerek yok.personel şubenizle irtibat kurabilirsinixz


entropimen
Şef
31 Ağustos 2024 23:25
teşekkür ederim 9 yıl 6 ay olduğunda 30 gün olacak anladığım kadarıyla muhtemel sistem açacak açmazsada dediğiniz gibi personel ile çözülebilir. derecede ve kademe de hitap sisteminde gözüküyor askerlik hizmeti ama saydırmak mı gerek süre için yoksa 6 ay önde mi gidiyorum
orhanzay, 1 saat önce

9,5 yılda 30 günü hak edersiniz saydırmanıza gerek yok.personel şubenizle irtibat kurabilirsinixz


entropimen
Şef
31 Ağustos 2024 23:51
derece ve kademe ilerlemesinde de asalet tasdiğinden sonra değerlendirilmiş kademe için bunada saydırmaya gerek yok anladığım kadarıyla
entropimen, 1 saat önce
teşekkür ederim 9 yıl 6 ay olduğunda 30 gün olacak anladığım kadarıyla muhtemel sistem açacak açmazsada dediğiniz gibi personel ile çözülebilir. derecede ve kademe de hitap sisteminde gözüküyor askerlik hizmeti ama saydırmak mı gerek süre için yoksa 6 ay önde mi gidiyorum
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