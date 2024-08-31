Askerlik ve 30 günlük izin hakkı

teşekkür ederim 9 yıl 6 ay olduğunda 30 gün olacak anladığım kadarıyla muhtemel sistem açacak açmazsada dediğiniz gibi personel ile çözülebilir. derecede ve kademe de hitap sisteminde gözüküyor askerlik hizmeti ama saydırmak mı gerek süre için yoksa 6 ay önde mi gidiyorum

teşekkür ederim 9 yıl 6 ay olduğunda 30 gün olacak anladığım kadarıyla muhtemel sistem açacak açmazsada dediğiniz gibi personel ile çözülebilir. derecede ve kademe de hitap sisteminde gözüküyor askerlik hizmeti ama saydırmak mı gerek süre için yoksa 6 ay önde mi gidiyorum