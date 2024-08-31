KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ağustos 2024 23:46
Sıralamada İlk 1700 de olanlar

Arkadaşlar sıralamada ilk 1700 de elektrik elektronik mühendisliğinin sayısı sizce tahmini kaç çıkar? Diğer uıllarda oranlar nasıldı?


furkan yedek
Şef
01 Eylül 2024 00:27
200 filan
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