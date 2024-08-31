Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2024 23:55
1 yıl bekleme süresi
20.02.2024 tarihinde sözleşmeli memurluktan istifa etmiştim yeni kpss puanı ile istifa ettiğim kuruma 1 yıl dolmadan alım olursa başvuru yapabilirmiyim

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