Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2024 00:27
4/B'nin kadrodaki unvanı?
4/B destek (temizlik görevlisi) personeli 3+1 yılın sonunda kadroya hangi unvanla gecer? YHS'nin alt birimi olan hizmetli olarak mı geçer yoksa temizlikçi diye mi geçer?

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