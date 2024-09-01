4/B'nin kadrodaki unvanı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Güvenliğin ayakta çalışmasıMemurlarda kaç ay veya yıl cezaÜniversitede destek personeli28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkKadrolu Bir Memurun Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanması4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterSözleşmeli Personelin Sözleşme Feshi (İstifa)Yaşadığım MobbingÖlüm izni hk
Sözlük
Son Haberler
İzinli Memur Mal Bildirimini Ne Zaman Verir?Cumhutbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonu itibarıyla bütçe açığının yüzde 5'in altına inmesini bekliyoruzÖzel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptıBakan Yumaklı: Avcılık Tebliği sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacakFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürü belli oldu
Editörün Seçimi
Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı