4/B'nin kadrodaki unvanı?

4/B destek (temizlik görevlisi) personeli 3+1 yılın sonunda kadroya hangi unvanla gecer? YHS'nin alt birimi olan hizmetli olarak mı geçer yoksa temizlikçi diye mi geçer?

4/B destek (temizlik görevlisi) personeli 3+1 yılın sonunda kadroya hangi unvanla gecer? YHS'nin alt birimi olan hizmetli olarak mı geçer yoksa temizlikçi diye mi geçer?