Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 01:32
527 nedeniyle şark ilişiği kesemiyorum

Atama döneminde ilişiğim kesilmeyeceği 527 yi hakettiğim tarihte ilişik keseceğim söylendi ama ilçede bir tek benim kesildi ne yapmalıyım. Ben batıya gidiyorum eşim doğuda kalıyor


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
01 Eylül 2024 08:11
ilişiğin geri dönüşü yok, ancak dilekçe işe hak talebinde bulanıabilirsin. Gerisi idarenin takdiri

mehmetyilmz
Memur
01 Eylül 2024 12:37

Bununla ilgili dilekçe yazmış mıydınız


Keyfiminkahyasıyım
Aday Memur
01 Eylül 2024 14:07

Dilekçe yazdım verdiği cevapta personel biriminle görüş dedi daire personel birimi 2024 yılı içerisinde hakediş tarihi olanlar kesilmeyecek dedi bende ona güvenip tercih yaptırmadım eşime sonuç rezillik mehil müddetinde hala doğuda bekliyorum

mehmetyilmz, 9 saat önce

Bununla ilgili dilekçe yazmış mıydınız

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