Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 01:32
527khk?

Atama döneminde ilişiğim kesilmeyeceği 527 yi hakettiğim tarihte ilişik keseceğim söylendi ama ilçede bir tek benim kesildi ne yapmalıyım. Ben batıya gidiyorum eşim doğuda kalıyor

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