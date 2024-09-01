Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 04:26
SENDİKALARA GÜVEN SİFİR
eğitim iş de 13 yıl yönetimde dahi yer aldım ama bazı şeyler uymadı ikazlarim kale alınmadı eğitim sen e geçtim dediler ki eğitim sen dar da olana yetişir:) eskiden öyle imiş ilçe başkanı beni mahkemelerde uğraştırma dedi.. ikisi de sol birbiri ile rakip ama ikisi de aynı ben ne anladım bu işten arkadaşlar güvenmeyin sendikalara ha büyük sehirlerde iyiler rollerini sergiliyorlar ama Anadolu'nun ücra yerlerinde anca sol sendika propagandası ötesi yok.. ben de solcuyum lakin ne eğitim iş ne de eğitim sen sol sosyal demokrat çizgide değil ama bunu büyük kentlerde gösterip ücra yerlerde anca il ilçe başkanı sendikayı temsil eder ha keyfi iyile.de kahvaltı günlerine katılır vs etkinlikler iyi yanı sosyallesirsin anca kendine solcu öğretmen etiketi atarsın ama başın dar a düşsün arkan yoksa yalnızsın KARDES...GUVENME... SENDİKALAR MUHABBETİ BENDE BİTTİ KİSACASİ

blackdesert
Memur
01 Eylül 2024 05:51

Eğitim sen lgbtcidir. Asla Allahın lanetlediği bir kavme sevgi duyan bir topluluğa yanaşmam.

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