Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 08:39
Engelli kamu işçisi tayin hakkında bilgi..?

Arkadaşlar Hemofili b %84 engelli raporum mevcut ogm de işe girdim ilk

zamanlar 1 yıl dolmadan tayin hakkınız yok deyip geri cevirdiler şimdi

ise

annemle beraber yaşiyorum annem 80 km uzakda şehirde yaşiyor bende

bir misafirhanede kaliyorum annem %43 engelli raporu mevcut yani

toplamda annemle ben 2 tane engelli bireyiz fakat bulundum bölgede

mazeret tayini icin başvurdumda hizmetine ihtiyaç duyurduğundan ilgide

kayıt ve talep ve teklif gereği herhangi bir işlem yapılamamıştır die

cevap geldi şimdi bu süreçde benim ne yapmam gerekiyor hafta sonralari

annemin yanına gitmek zorundayim cünkü tek yaşiyor ve kendisi şeker

tansiyon ve görme gibi alanlardan toplamda %43 engelli raporu mevcut

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