Engelli kamu işçisi tayin hakkında bilgi..?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Sözlük
yazıların anlamı yerine doğru yazılıp yazılmadığına takılan kişi 1 Sevdiğin replikler 4 kula kulluk edene yazıklar olsun 1 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 3 Bir İnsanı Tanımadan İyi ya da Kötü Olduğunu Hissetmek 2 ne yesem düşüncesi 1 Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış olması 1 hardal 3 Kalp krizi geçirmek 4 ani karar vermek 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı