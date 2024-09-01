Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2024 09:12
Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere istisnasız herkes 1/4 Üne gelmiş MEMUR ve MEMUR EMEKLİLİKERİNE 3600 EK GÖSTRRGE VERECEĞİZ DEDİ Mİ? DEDİ. NEREDE KALDI BU SÖZLER. "Nişanlı değiliz ki nişan atalım! Evli değiliz ki boşanalım"


Bozkurtbakışlı
Şef
01 Eylül 2024 09:14
500 bin insanı seçim sandığına mahkum etmeyin!

Bozkurtbakışlı
Şef
01 Eylül 2024 09:20
3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ VERENLER. SAYIN CUMHURBAŞKANI SN. VEDAT BİLGİN SN. VEDAT IŞIKHAN SN. AKBAŞOĞLU TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURAN SENDİKALAR....

Bozkurtbakışlı
Şef
01 Eylül 2024 09:30
NEREDE BU 499 BİN, 3600 EK GÖSTERGE BEKLEYEN!!!!

Bozkurtbakışlı
Şef
01 Eylül 2024 11:32
3600 Ek Gösterge için sendikalar etkin ve etkili olmalılar.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

En çok iş yükü olan kurum hangisi2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memur emeklilerinin maaşlarının eritilmesi.Memur maaşları zammıKaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Halkbank hacizMühendisin Pedagojik formasyonu

Sözlük

yelkovan 1 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 3 Bir İnsanı Tanımadan İyi ya da Kötü Olduğunu Hissetmek 2 yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 tasarruf tedbirleri 2 ferrari 2 komşunun günaydın demesi 1 canı sağolsun 1 hardal 3 kula kulluk edene yazıklar olsun 1

Son Haberler

e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecekOkullarda ilk zil 'uyum' için çalacakİstanbul yılın 7 ayında 10,5 milyona yakın yabancı turist ağırladıİstanbul için sağanak uyarısıEylül ayında piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı