Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 09:20
Adi malulen emeklilik

9 agustosta malulen emeklilik tercih ettim fakat e devlet dys de herhangi bir hareket yok. Normalmi bu

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmekli ikramiyesi 2. şark yürütmeyi durdurma kararı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiYeni memurum, istifa etmeyi düşünüyorumTerör tazminatının yetersizliği27 Aralık 2024 açığa alınanlarAnne ve babası yüzünden acı çeken çocuğa nasıl yardımcı olabilirim?Adli olay nedeniyle hakkımda idari soruşturma açılır mı?

Sözlük

kilo takıntısı 1 ısırgan otlu börek 4 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 3 ne yesem düşüncesi 1 Sevdiğin replikler 4 Kalp krizi geçirmek 4 yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış olması 1 yazıların anlamı yerine doğru yazılıp yazılmadığına takılan kişi 1 tatilin bitmesi 1

Son Haberler

e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecekOkullarda ilk zil 'uyum' için çalacakİstanbul yılın 7 ayında 10,5 milyona yakın yabancı turist ağırladıİstanbul için sağanak uyarısıEylül ayında piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı