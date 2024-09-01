Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2024 10:27
Öğretmenlik mi iyi yoksa hemşirelik mi

Çalışma saatleri atanma kolaylığı ve iş yoğunluğu maaş açısından hangisini tavsiye edersiniz

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Sözlük

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