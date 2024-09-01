Sınıf kurası uygulaması anaokullarına genişletilmeli.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulanan sistemle, 1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri belirli kriterlere göre bir sistem tarafından kura ile belirlendi. Bu uygulama, öğrencilerin eşit ve adil bir şekilde sınıflara dağıtılmasını amaçlıyor. Sistem, öğrenci dağılımını rastgele yapmıyor; belirlenen kriterler doğrultusunda adil bir şekilde şube belirlemeleri gerçekleştiriyor. Bu sayede, sınıfların homojen bir yapıda olması sağlanıyor ve öğrencilere dengeli bir eğitim ortamı sunuluyor. Ancak, aynı uygulamanın anaokullarında da uygulanmaması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Birçok okul idaresi, her sene çocukların sınıflarını değiştirme kararı alıyor. Bu tür kararlar, sistemli bir plana dayanmaksızın alındığında çocukların eğitim süreçleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Anaokuluna giden çocuklar, gelişim döneminde oldukları için tanıdık bir ortam ve sürekli bir öğretmen rehberliği ihtiyaç duyuyorlar. Sınıfların her yıl değiştirilmesi, çocukların bu adaptasyon süreçlerini zorlaştırarak duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuklar, güven duygusunu inşa ederken sürekliliğe ve tanıdıklığa ihtiyaç duyarlar; bu bağın sürekli olarak kopması, eğitim hayatlarına negatif bir şekilde yansıyabilir. Bu nedenle, anaokulu seviyesinde sınıf yapısının korunması ve çocukların eğitim hayatlarının ilk yıllarında istikrarın sağlanması, onların daha sağlıklı bir gelişim göstermelerine olanak tanır. Okul idarelerinin, çocukların bu kritik gelişim dönemlerindeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kararlar almaları, onların uzun vadede daha başarılı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır.