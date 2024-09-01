KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


01 Eylül 2024 12:29
Yaş sınırı

Merhaba arkadaşlar atanmış düz memur olarak görev yapan biri , kpss a grubundan 35 yaşını geçince, a grubu kadrolara ilk kez devlet memuru olarak atanmayacagi için bu kadrolara başvuru yapabilir mi yoksa yine yaş şartına takılıyor mu ? Cevaplarınız için teşekkür ediyorum

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