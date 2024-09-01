Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 12:31
Okul kayıtları e-devlet üzerinden yapılmalıdır
Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, çocukların eğitime erişimi konusunda adil ve eşit bir sistemin varlığı, toplumsal gelişim ve bireysel haklar açısından büyük bir önem taşır. Ancak, günümüzde okul kayıt işlemleri sırasında yaşanan bazı aksaklıklar ve mağduriyetler, bu temel hakların ihlaline neden olabilmektedir. Bazı okul yöneticilerinin, çeşitli sebeplerle çocukları kaydetmemesi veya kayıt işlemlerini zorlaştırması, eğitim sisteminde ciddi bir adaletsizlik yaratmaktadır. Bu tür durumlar, sadece ailelerin değil, en çok da çocukların zarar görmesine neden olmaktadır. Eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklar, topluma kazandırılmaları gereken en temel becerilerden yoksun kalmakta ve bu durum, uzun vadede hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için, okul kayıt işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi, sürecin şeffaflığını ve erişilebilirliğini artıracaktır. Dijital ortamda yapılacak başvurular, hem velilerin hem de okul yöneticilerinin işini kolaylaştıracak, keyfi uygulamaların önüne geçilecektir. Ayrıca, başvuruların dijital olarak takip edilebilmesi, herhangi bir haksızlık durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesine olanak tanıyacaktır. Sonuç olarak, eğitim hakkı gibi temel bir hakka erişimde yaşanan bu tür mağduriyetlerin önlenmesi için, okul kayıt işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi büyük bir adım olacaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların mağdur olmasını engellemek adına, bu sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

isyu
Aday Memur
01 Eylül 2024 13:29

Ders seçimi de e edevlet üzerinden olmalıdır. Böylelikle en çok öğrencinin istediği seçmeli dersleri alabildiği bir algoritma etkili bir şekilde kullanılabilinir.


Kagiş
Müsteşar
01 Eylül 2024 13:59

Eğitim öğretim de e-okuldan olmalı değil mi?


bahçesaray
Memur
01 Eylül 2024 14:36
kayıtlar zaten otomatik, ne mağduriyeti, adres bölgesi var.
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