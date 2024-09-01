Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 13:32
Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Maaş

Selamün aleyküm cümleten son alımda MSB işçi kadrosunu kazandım ve maaşlar ortalama ne kadar acaba.? Zira kazandığım yer kendi şehrime ortalama 200 km uzaklıkta ve hem kendim hem eşim sözleşmeli memuruz

Şuanda aktif çalışan arkadaşlar cevap verebilir ise sevinirim neden memuriyeti bırakıyorsun diye sormayın lütfen İKM?yum ve insanlarla uğraşmak yerine bildiğim işi yapmayı düşünüyorum

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