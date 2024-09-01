Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Maaş

Selamün aleyküm cümleten son alımda MSB işçi kadrosunu kazandım ve maaşlar ortalama ne kadar acaba.? Zira kazandığım yer kendi şehrime ortalama 200 km uzaklıkta ve hem kendim hem eşim sözleşmeli memuruz

Şuanda aktif çalışan arkadaşlar cevap verebilir ise sevinirim neden memuriyeti bırakıyorsun diye sormayın lütfen İKM?yum ve insanlarla uğraşmak yerine bildiğim işi yapmayı düşünüyorum