Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 13:36
Orbita rahatsızlığı

troidten dolayi sag gözüm bir miktar dışarı çıktı iyi bir doktora gitmem lazım bilen varmi veya aynı hastalığı olan arkadaşlarım varsa bilgi alışverişinde bulunabiliriz


ebola_31
Memur
01 Eylül 2024 14:43
Bu hastalığın adını ilk defa duydum. Allah şifalar versin beterinden esirgesin. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. Yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Buradan veya başka yerden yardımcı olacak birini bulursun inşallah. Geçmiş olsun
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