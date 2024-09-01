Orbita rahatsızlığı

Bu hastalığın adını ilk defa duydum. Allah şifalar versin beterinden esirgesin. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. Yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Buradan veya başka yerden yardımcı olacak birini bulursun inşallah. Geçmiş olsun

Bu hastalığın adını ilk defa duydum. Allah şifalar versin beterinden esirgesin. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. Yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Buradan veya başka yerden yardımcı olacak birini bulursun inşallah. Geçmiş olsun