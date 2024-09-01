Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2024 13:47
Eş Tayini

Herkese merhabalar eşim 2023 Mayıs sağlık bakanlığı alımında Yaşlı Bakım Teknikeri olarak yaşamakta olduğumuz şehri kazandı ben ise kadrolu İKM'yum ve şuanda başka bir şehirde MSB işci kadrosunu kazandım ve bunun üzerine eşim tahminen ne kadar süre sonra benim gideceğim şehre eş tayini isteyebilir.?

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